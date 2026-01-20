Депутат Київради зламав хребет через ожеледицю в столиці

За словами Кузьменка, він зазнав перелому хребта, через що «випав» з роботи щонайменше на чотири місяці

Депутат Київської міської ради від партії «Слуга народу» Євген Кузьменко зламав хребет через ожеледицю в Києві. Про це він повідомив 19 січня на своїй сторінці в фейсбуці, інформує «Главком».

За словами Кузьменка, він зазнав перелому хребта, через що «випав» з роботи щонайменше на чотири місяці. Про травму депутат повідомив на тлі ожеледиці в Києві.

«Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Соромно за нашу з вами роботу», – написав Кузьменко.

Зазначимо, 34-річний Євген Кузьменко є депутатом Київради з 2020 року. Він працює заступником голови комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, а також увійшов до політичної ради київської організації «Слуги народу».

Нагадаємо, у Києві триває сильна ожеледиця. Медики фіксують значне зростання звернень через падіння на слизьких дорогах та вплив морозів. За даними департаменту охорони здоровʼя міста Києва, станом на 15 січня по медичну допомогу через травми звернулися 308 людей. З них госпіталізували понад 50 людей. Медики наполегливо закликають киян бути максимально обережними. Щоб вберегтися від травм та переохолодження: