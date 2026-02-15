У Києві правоохоронці затримали депутата: що відомо

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 506 тисяч гривень

Депутат Почаївської міської ради допомагав чоловікам уникнути мобілізації та працевлаштуватися на державні підприємства

У Києві повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільської області, який, ймовірно, за гроші допомагав військовозобов’язаним зніматися з розшуку та обіцяв працевлаштування для подальшого бронювання. Його затримали під час отримання $10 тисяч. Як інформує «Главком», про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією правоохоронців, депутат, який постійно проживав у Києві, пропонував «вирішити питання» із військовим обліком та працевлаштуванням на державні підприємства. Вартість таких послуг коливалася від $4 до $10 тисяч.

Слідство встановило, що одному зі своїх знайомих, який перебував у розшуку, підозрюваний пообіцяв оновити військово-облікові документи в одному зі столичних РТЦК без його особистої присутності. Згодом він допоміг зі зняттям із розшуку та пообіцяв працевлаштування до структурного підрозділу одного з міністерств із подальшим оформленням бронювання від мобілізації.

«За свої послуги підозрюваний частинами отримав 77 тис. гривень на картку, а під час одержання $10 тис. його затримали в порядку ст. 208 КПК України», – повідомили правоохоронці.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою, поєднане з вимаганням.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 506 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливих спільників та перевіряють зв’язки, якими користувався депутат.

Досудове розслідування здійснюють слідчі столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативного супроводу СБУ. Водночас, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді.

