CNN: Американці, а не іноземці, платять за тарифи Трампа

Іноземні компанії беруть на себе лише близько 5% витрат від мит

Новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка підтвердив прогнози економістів: основний фінансовий тягар від торговельних мит Дональда Трампа лягає не на іноземних експортерів, а на американський бізнес та споживачів. За даними ФРС, саме вони сплатили майже 90% усіх імпортних зборів за 2025 рік. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з аналізом Бюджетного управління Конгресу, іноземні компанії беруть на себе лише близько 5% витрат від мит. Решту покриває внутрішній ринок США: підприємства змушені скорочувати свій прибуток (покриваючи 30% зборів), тоді як левову частку – 70% – перекладають на покупців через підвищення цін. У 2025 році це вже призвело до додаткових витрат у розмірі $1000 на кожне домогосподарство, а за прогнозами аналітиків, у 2026 році ця сума може зрости до $1300.

Економічний тиск вже спричинив «тарифну втому» у Вашингтоні. Цього тижня шестеро республіканців у Палаті представників приєдналися до демократів і проголосували за скасування мит на товари з Канади. У відповідь Дональд Трамп пригрозив «наслідками» на майбутніх виборах будь-якому члену своєї партії, який виступить проти його економічного курсу. Тим часом Верховний суд США готується винести рішення щодо законності широкого використання президентом надзвичайних повноважень для запровадження таких мит.

Попри заяви Білого дому про зростання ВВП та інвестицій, реальна ситуація на ринку праці залишається крихкою. Січневий звіт про зайнятість показав приріст у 130 тис. робочих місць, проте майже весь цей показник забезпечив лише один сектор – охорона здоров'я. Економісти називають такий стан справ «одноногим стільцем», де зростання тримається лише на медицині, витратах заможних верств населення та інвестиціях технологічних гігантів у штучний інтелект, тоді як інші сфери демонструють стагнацію.

Як відомо, Палата представників США проголосувала за скасування мит, які були запроваджені американським лідером Дональдом Трампом на канадські товари.

Рішення підтримали 219 конгресменів, проти висловилися 211. Шестеро республіканців приєдналися до демократів і проголосували за резолюцію, яка має на меті припинити дію мит, запроваджених Трампом щодо Канади торік. Водночас голосування має переважно символічний характер, адже документ ще має схвалити Сенат, а згодом – підписати сам Трамп.

Повідомлялося, що відносини між Оттавою та Вашингтоном опинилися на межі торгової війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівне мито у розмірі 100% на всі канадські товари. Причиною став нещодавній візит прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю, де було досягнуто домовленості про взаємне зниження тарифів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить Канаді відкрити новий міст між Онтаріо та Мічиганом, доки Штати не отримають «повної компенсації за все, що їй дали».