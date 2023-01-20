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Зеленський назвав головну зброю Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський назвав головну зброю Росії
У своєму виступі по відеозв'язку Зеленський заявив, що Росія прагне знищувати нації
фото: Офіс президента

Президент Зеленський: «Час залишається зброєю Росії. Ми маємо прискоритися»

Президент Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі з оборони України у форматі «Рамштайн» прискоритися з постачанням зброї, оскільки затягування часу  грає на користь Росії. Про це пише The Guardian.

Зеленський зазначив, що час та затягування війни допомагає Росії. «Час залишається зброєю Росії. Ми маємо прискоритися», – наголосив президент України.

У своєму виступі по відеозв'язку Зеленський заявив, що Росія прагне знищувати нації. Він заявив, що війна вирішить «у якому світі ми житимемо» і що «Кремль має програти».

«Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас приймати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади... У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу», – сказав глава держави.

Президент подякував учасникам зустрічі за надану допомогу, але додав, що Україна чекає на танки. «Але сотні подяк – це не сотні танків. Усі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу підібрати слова замість знарядь, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників до рішучих кроків у допомозі Україні.

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Теги: росія міністр війна Володимир Зеленський Україна президент танки

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