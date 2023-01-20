Зеленський назвав головну зброю Росії

У своєму виступі по відеозв'язку Зеленський заявив, що Росія прагне знищувати нації

Президент Зеленський: «Час залишається зброєю Росії. Ми маємо прискоритися»

Президент Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі з оборони України у форматі «Рамштайн» прискоритися з постачанням зброї, оскільки затягування часу грає на користь Росії. Про це пише The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський зазначив, що час та затягування війни допомагає Росії. «Час залишається зброєю Росії. Ми маємо прискоритися», – наголосив президент України.

У своєму виступі по відеозв'язку Зеленський заявив, що Росія прагне знищувати нації. Він заявив, що війна вирішить «у якому світі ми житимемо» і що «Кремль має програти».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас приймати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади... У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу», – сказав глава держави.

Президент подякував учасникам зустрічі за надану допомогу, але додав, що Україна чекає на танки. «Але сотні подяк – це не сотні танків. Усі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу підібрати слова замість знарядь, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників до рішучих кроків у допомозі Україні.