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Україна готова до контрнаступу – Зеленський

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна готова до контрнаступу – Зеленський
Володимир Зеленський анонсував контрнаступ у найближчий час
фото з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що Україна не може місяцями чекати на необхідні для контрнаступу речі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. Про це він сказав в інтерв’ю Wall Street Journal, яке дав головній редакторці видання під час перебування в Одесі.

«На сьогодні ми готові вже це (контрнаступ – ред.) робити», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна для контрнаступу «хотіла би деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяці».

«Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю точно, скільки нам для цього знадобиться часу і яку ціну ми заплатимо», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу

Україна навмисно приховує дату початку контнаступу, щоб спантеличити окупантів і змусити перейти до оборони.

Повідомлялося, що українські військові останніми тижнями почали розмінувати лінію фронту перед можливим контрнаступом

Теги: Україна ЗСУ війна Володимир Зеленський контрнаступ

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