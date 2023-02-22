Буданов: Пожежі в Росії далеко не завжди випадковість
Кирило Буданов розкрив таємницю, як ГУР організовує диверсії в РФ
Далеко не усі пожежі та вибухи в Росії минулого року були випадковістю, а деякі із них стались за сприяння самих росіян. Про це розповів в інтерв’ю Forbes начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
За його словами, в Росії постійно щось горить, і «багато з цього не випадковість».
«Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, інколи на 5-6 годин, призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить», – розповів керівник розвідки.
На уточнююче запитання, чи допомагають в цьому українці в РФ, Буданов заявив, що не тільки вони, та додав, що «гроші роблять чудеса» для росіян.
При цьому він наголосив, що попри технічні засоби розвідки, проникнення до кіберпростору, в телефони, комп’ютери, головним методом залишається робота агентури.
«Найголовніше – це агентурна робота. Тільки вона може дати відповіді на складні питання», – зазначив Буданов.
Нагадаємо, що навіть сьогодні, 22 лютого, у Росії трапилася масштабна пожежа на складі. Вчора у центрі Москви спалахнув готель.
До цього, у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі. Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів.
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