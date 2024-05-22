Законопроєкт про зміщення кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду РФ

РФ збиралася оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ

Москва мала намір в односторонньому порядку посунути морські кордони з Литвою та Фінляндією

Міноборони РФ запропонувало змінити кордони у Балтійському морі з Фінляндією та Литвою – а потім законопроєкт зник з сайту уряду. Про це йдеться на офіційному сайті нормативно-правових актів уряду Росії.

«Проєкт видалено», – повідомляє сайт російського уряду. Причини видалення документа невідомі.

На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міноборони Росії підготувало постанову, згідно з якою Москва в односторонньому порядку «змінить» морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Так, Росія хоче змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.