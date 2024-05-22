Законопроєкт про зміщення кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду РФ
Москва мала намір в односторонньому порядку посунути морські кордони з Литвою та Фінляндією
Міноборони РФ запропонувало змінити кордони у Балтійському морі з Фінляндією та Литвою – а потім законопроєкт зник з сайту уряду. Про це йдеться на офіційному сайті нормативно-правових актів уряду Росії.
«Проєкт видалено», – повідомляє сайт російського уряду. Причини видалення документа невідомі.
На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало міноборони РФ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що міноборони Росії підготувало постанову, згідно з якою Москва в односторонньому порядку «змінить» морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.
Так, Росія хоче змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.
На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну.
На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.
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