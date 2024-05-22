Головна Світ Політика
search button user button menu button

Законопроєкт про зміщення кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Законопроєкт про зміщення кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду РФ
РФ збиралася оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ
фото з відкритих джерел

Москва мала намір  в односторонньому порядку посунути морські кордони з Литвою та Фінляндією 

Міноборони РФ запропонувало змінити кордони у Балтійському морі з Фінляндією та Литвою – а потім законопроєкт зник з сайту уряду. Про це йдеться на офіційному сайті нормативно-правових актів уряду Росії.

«Проєкт видалено», – повідомляє сайт російського уряду. Причини видалення документа невідомі.

На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало міноборони РФ.

Законопроєкт про зміщення кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду РФ фото 1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міноборони Росії підготувало постанову, згідно з якою Москва в односторонньому порядку «змінить» морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Так, Росія хоче змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Теги: Фінляндія росія Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

26-річна Кудаєва є чемпіонкою світу 2021 року серед борчинь віком до 23 років
ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби
Сьогодні, 12:53
Візит Путіна до Китаю став його першою закордонною поїздкою після так званого переобрання на посаді
Путін зробив першу заяву після переговорів із Сі Цзіньпіном
16 травня, 10:21
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області
Розвідка атакувала три військові об'єкти на території Росії
12 травня, 10:34
Росія зміцнює оборону біля Токмака Запорізької області
На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони
11 травня, 18:07
Windows95man зважився на дуже сміливий крок
Епатаж по-дорослому: представник Фінляндії на Євробаченні-2024 вийшов на сцену без трусів
7 травня, 23:36
Цимбалюк заявив, що зараз Росія має менший вплив на західних журналістів, оскільки більшість з них вигнали з Москви
«Сурков годував їх «котлетами». Журналіст Цимбалюк розповів, як Кремль працює із західними ЗМІ
30 квiтня, 22:00
Українські дрони змінюють хід бою
Як українські дрони перетворюють Крим на «зону закритого доступу» для ворога
29 квiтня, 17:30
Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів
Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів
24 квiтня, 18:41
Арешт вбивць поліцейського та ракетний удар по Харкову. Головне за 22 квітня
Арешт вбивць поліцейського та ракетний удар по Харкову. Головне за 22 квітня
22 квiтня, 21:00

Політика

Росія маскує фільтраційні табори для українців під піонерські
Росія маскує фільтраційні табори для українців під піонерські
Законопроєкт про зміщення кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду РФ
Законопроєкт про зміщення кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду РФ
США мають інформацію, яка може зруйнувати репутацію політичної еліти Грузії
США мають інформацію, яка може зруйнувати репутацію політичної еліти Грузії
Польща б'є на сполох через російську агентурну мережу по всій Європі
Польща б'є на сполох через російську агентурну мережу по всій Європі
Зеленський оновив склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України
Зеленський оновив склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України
Розвідка США та Британії має докази, що Китай допомагає Росії зброєю
Розвідка США та Британії має докази, що Китай допомагає Росії зброєю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Окупанти взяли в полон жителів Вовчанська, які не виїхали з міста – Синєгубов
21K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
19K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
13K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
5744
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
5244
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі

Новини

Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Сьогодні, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua