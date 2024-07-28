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Скільки українців стали рекрутами: Міноборони оприлюднило цифри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки українців стали рекрутами: Міноборони оприлюднило цифри
Рекрутингові центри цьогоріч отримали понад 10 тис. звернень
фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Названі найбільш популярні військові вакансії

Понад 3,2 тис. українців доєдналися до ЗСУ через рекрутингові центри. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю nv.ua.

«Понад 10 тис. звернень було в рекрутингові центри тільки цього року. Наразі понад 3,2 тис. людей проходять оформлення в ТЦК або вже навчаються в навчальних центрах», – заявив Лазуткін.

За його словами, на онлайн-платформах було опрацьовано понад 300 тис. резюме. Загалом 17-18 тис. вакансій було розміщено з різних підрозділів Сил оборони: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та Сил підтримки.

Речник Міноборони зазначив, що великий попит мають такі вакансії, як оператори БПЛА, а також механіки, водії, медики, розвідники, спеціалісти IT-сфері. Також є попит на тилові посади, як діловод чи кухар.

Нагадаємо, що, за підсумками роботи рекрутингових центрів за останні шість місяців, серед усіх громадян, які звернулися з наміром служити у ЗСУ за контрактом, від 17 до 20 відсотків жінок. 

Раніше Міноборони пояснило, чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру. 

Нагадаємо, за допомогою Реєстру «Оберіг» буде зроблена «вибірка» тих людей, що найбільше підходять за віком чи фахом, а потім їх викликатимуть у ТЦК повістками.

До слова, близько 1,2 млн українців вдасться забронювати для забезпечення військових потреб.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку і вебпорталі «Дія» будуть відображатися штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно.

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Теги: війна військові мобілізація військовозобов'язаний

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