Буданов розповів, яке життя чекає українців у найближчі роки

Начальник ГУР наголосив, що мова не про постійні бойові дії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив, що найближчі роки в Україні не будуть абсолютно мирними, і українцям варто готуватися до різних викликів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.live.

Кирило Буданов виступив на Київському міжнародному економічному форумі 16 жовтня та пояснив, що, говорячи про відсутність мирного життя, він не мав на увазі постійні бойові дії. За його словами, українське суспільство повинно усвідомити, що будь-якої миті можуть виникнути загрози, і важливо вміти на них реагувати.



«Проблема чи то щастя в тому, що в нашому суспільстві прийдеться усвідомити, що, ну скажімо так, що абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічей, у тому числі збройних відсічей, у будь-який момент, це буде, як то кажуть, і виклик, і наша змога. Для нашого суспільства, мається на увазі. І з цим прийдеться жити» , – пояснив Буданов.

Він також наголосив, що терміни на кшталт «сталевий дикобраз», «ізраїлізація» чи «дикий їжак» описують цю готовність по-різному, але головне – наскільки суспільство справді сприймає та реалізує цю концепцію у своєму житті.

Нагадаємо, що нардеп Роман Костенко заявив, що після завершення активної фази війни в Україні мобілізацію та воєнний стан одразу скасовувати не будуть. Країна зберігатиме велику армію, а демобілізація військових відбуватиметься поступово. Відновити довоєнну чисельність армії у 250 тисяч військових буде неможливо, тому Україні потрібна постійна готовність до реагування на загрози.



До слова, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що мобілізація в Україні не припиниться навіть у разі укладення припинення вогню.

Він пояснив, що Збройні сили повинні залишатися готовими до виконання завдань, а звільнити всіх військових, які служать з 2022 року, наразі неможливо.