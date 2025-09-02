Офіс президента відповів, чи триватиме мобілізація після припинення вогню

Паліса: Ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов'язки

Заступник керівника Офісу президента України, колишній командир 93-ї бригади Павло Паліса, заявив, що мобілізація не припиниться, навіть якщо завтра буде укладене припинення вогню. Про це він розповів в інтервʼю для «Суспільного», інформує «Главком».

За словами Паліси, навіть в умовах тимчасового припинення бойових дій, Україна не може дозволити собі зупинити процес мобілізації, адже Збройні сили повинні залишатися готовими до виконання своїх завдань.

«І за всього бажання, ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов'язки, хто воює в складі Сил оборони. Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз», – зазначив Паліса.

Заступник керівника Офісу президента також звернув увагу на зміни в підходах до мобілізації, що спостерігаються останні чотири місяці. Завдяки покращенню обліку, оповіщення та інших організаційних моментів, з’явилася позитивна динаміка в цьому процесі.

«До слова, хочу зазначити, що за останні чотири місяці у нас спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації. Думаю, все-таки зробили висновки стосовно підходів, питань обліку, оповіщення – там багато моментів. Але я бачу сталу позитивну динаміку, хоч вона й не така значна, якби нам би хотілося», – каже він.

Що стосується питання чітких термінів служби для військових, то, на думку Паліси, наразі неможливо говорити про демобілізацію. Для того, щоб дати обіцянку про повернення додому, необхідно бути впевненим, що це здійсненно, що на даний момент неможливо через відсутність достатньої кількості нових призовників.

Нагадаємо, Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові.

Як відомо, 15 липня Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 5 листопада 2025 року.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.