Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Воєнний стан не скасують. Нардеп розкрив, що чекає на Україну після перемир’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Воєнний стан не скасують. Нардеп розкрив, що чекає на Україну після перемир’я
Україна не може знову мати армію в 250 тисяч, як це було до війни
фото з відкритих джерел

Роман Костенко прогнозує, що після завершення війни Україна збереже воєнний стан та велику армію

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що після завершення активної фази війни в Україні мобілізацію та воєнний стан навряд чи буде скасовано одразу. За його словами, країні доведеться утримувати велику армію, а демобілізація ветеранів відбуватиметься поетапно, з поступовою заміною військовослужбовців. Як інформує «Главком», про це він розповів в ефірі телемарафону.

Костенко вважає, що Росія нікуди не зникне, а її подальша поведінка визначатиме безпекову ситуацію в Україні.

«Якщо хтось думає, що перемир'я і відразу всі процеси повернулись до 21-го року і все буде так, то точно ні. Наприклад, чи відмінять одразу воєнний стан? Я сумніваюся», – заявив нардеп.

Він пояснив, що питання збереження воєнного стану залежатиме від розміщення російських військ. Якщо РФ повністю відведе їх у глибину своєї території – це одна ситуація. Якщо ж залишить уздовж лінії зіткнення, де перебуває близько 700 тисяч військових, Україні доведеться утримувати велику армію.

На думку Костенка, чисельність української армії після війни має бути не менше 600–800 тисяч військовослужбовців, залежно від майбутніх гарантій безпеки.

Складною залишається і ситуація з мобілізацією та демобілізацією.

«Нам потрібно буде точно демобілізувати людей, які, наприклад, служать з перших днів. Це будуть етапи, не так, що всіх розпустив. Я впевнений, що це буде спочатку там перші три місяці, там з березня по, я не знаю, там по вересень 2022 року, хто призивався – підуть, але ж на їх місце треба, щоб прийшов хтось інший», – пояснив він.

Нардеп додав, що буде демобілізовано поранених військових, і цей процес також залежатиме від поведінки Російської Федерації.

Костенко підкреслив, що Україна не може знову мати армію в 250 тисяч, як це було до війни. Він вважає, що країна увійде в «міжвоєнний період» і має бути готова до нових економічних та соціальних викликів.

Раніше Роман Костенко повідомив, що в Україні планують розробити нову систему мотивації для мобілізованих.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18–24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи.

Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%. Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18–24».

До слова, заступник керівника Офісу президента України, колишній командир 93-ї бригади Павло Паліса, заявив, що мобілізація не припиниться, навіть якщо завтра буде укладене припинення вогню.

Читайте також:

Теги: росія депутат демобілізація воєнний стан Україна Роман Костенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обіцяний раніше Ізраїлем комплекс протиповітряної оборони Patriot вже цілий місяць задіяний в Україні для посилення сил ППО
Зеленський: В Україні вже місяць працює Patriot з Ізраїлю
Вчора, 17:19
Пожежа у Льгові після прильоту
Безпілотники атакували Курську область, є пошкодження енергетичної інфраструктури
24 вересня, 01:14
Крістен Міхал зробив заяву про російські літаки
Естонія запросила консультації НАТО після зальоту російських винищувачів
19 вересня, 21:30
Всередині Росії економіка адаптувалася
Чому санкції не зупинили економіку Росії: Forbes розкриває роль фінтеху та тіньової торгівлі
15 вересня, 13:17
Кадиров заявив, що цілей так званої СВО ще не досягнуто
Кадиров розповів, коли Росія припинить бойові дії в Україні
7 вересня, 15:18
Президент Латвії Едгарс Ринкевичс: Кремль хоче війни, а не миру
«Це справжній терор»: європейські лідери відреагували на наймасованіший удар по Україні
7 вересня, 13:04
Аби втекти до Росії не достатньо бажання підозрюваного. Держава-агресор повинна бути сама зацікавлена у Михайлові Сцельнікові
Фальшива драма кілера Парубія Тема тижня
2 вересня, 21:50
Після завершення роботи записи автоматично завантажуватимуться на захищений сервер
ТЦК з бодікамерами: Міноборони розповідає, як це працюватиме
1 вересня, 14:32
17 січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Бондарю про підозру за можливу причетність до корупції
Справа «Укрзалізниці»: за нардепа Бондаря внесено заставу
30 серпня, 11:10

Події в Україні

Воєнний стан не скасують. Нардеп розкрив, що чекає на Україну після перемир’я
Воєнний стан не скасують. Нардеп розкрив, що чекає на Україну після перемир’я
На Львівщині в лісі знайдено тіло грибника
На Львівщині в лісі знайдено тіло грибника
Росія цинічно пояснили масовану атаку на Україну
Росія цинічно пояснили масовану атаку на Україну
Російські окупанти просунулися одразу у трьох областях
Російські окупанти просунулися одразу у трьох областях
Розвідка перехопила наказ росіян страчувати українських полонених
Розвідка перехопила наказ росіян страчувати українських полонених
У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових
У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua