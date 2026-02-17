Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про масовану атаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про масовану атаку
Багатоповерхівка в Одесі після російського обстрілу
фото: Думская/Telegram

Зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях

У ніч на 17 лютого росіяни атакували Україну чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М», 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 396 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

  • 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;
  • чотири крилатих ракети «Іскандер-К»;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 367 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Основний напрямок удару – Бурштин, Запоріжжя, Дніпро, Лозова, Одеса, Чорноморськ, Стрий, Вільнянськ, лінія фронту.

Читайте також:

Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський готується до зустрічі з Трампом на форумі в Давосі
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
21 сiчня, 17:22
СБУ затримала ворожого агента, який «зливав» персональні дані воїнів Сил оборони
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
9 лютого, 11:29
Німеччина закликала РФ відмовитися від надвимог щодо України і шукати компроміси
Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням
10 лютого, 17:21
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступає за збільшення кількості військовослужбовців, дислокованих у Норвегії
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
11 лютого, 11:03
Сікорський закликав Європу бути пильною щодо загроз з боку Москви
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
13 лютого, 15:39
За рік СБУ знищила російську ППО на $4 млрд (відео)
За рік СБУ знищила російську ППО на $4 млрд (відео)
19 сiчня, 10:17

Події в Україні

В Уманському районі уламки БпЛА пошкодили будинок, ще дві ракети збито (фото)
В Уманському районі уламки БпЛА пошкодили будинок, ще дві ракети збито (фото)
Через російську атаку на Сумщині загинула жінка, серед постраждалих – діти
Через російську атаку на Сумщині загинула жінка, серед постраждалих – діти
У Кропивницькому затопило притулок: рятувальники евакуювали тварин (фото)
У Кропивницькому затопило притулок: рятувальники евакуювали тварин (фото)
Під ударом було 12 областей. Зеленський повідомив наслідки масованої атаки
Під ударом було 12 областей. Зеленський повідомив наслідки масованої атаки
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про масовану атаку
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про масовану атаку

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua