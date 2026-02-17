РФ атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про масовану атаку

Багатоповерхівка в Одесі після російського обстрілу

Зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях

У ніч на 17 лютого росіяни атакували Україну чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М», 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 396 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

чотири крилатих ракети «Іскандер-К»;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

367 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Основний напрямок удару – Бурштин, Запоріжжя, Дніпро, Лозова, Одеса, Чорноморськ, Стрий, Вільнянськ, лінія фронту.