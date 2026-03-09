ЗСУ у лютому звільнили більше території, ніж РФ захопила: деталі від Сирського

Сирський: Не все дається легко, але Збройні Сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їх виправленням

Уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради про діяльність ЗСУ в лютому 2026 року, передає «Главком».

«Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території. Водночас і на багатьох інших напрямках наші воїни стримують противника шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за словами головнокомандувача, засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. «З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в РФ на 24,8%», – зазначив він.

Окремо Сирський виділив результативний ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії, що виробляє ракети «Іскандер-М», «Орєшнік» та інші.

«Крім того, зменшення на 18% застосувань росіянами FPV-дронів у лютому – імовірний ефект від ураження нами арсеналів ворожих БпЛА. Ракетні війська у лютому завдали 228 ударів, авіація Повітряних Сил – 104. Крім того, 293,8 тисячі бойових спецзавдань виконано нашими БпЛА», – додав генерал.

Також Сирський під час наради заслухав також доповіді щодо забезпечення логістики, інженерно-фортифікаційних робіт, відновлення боєздатності підрозділів, стану правопорядку у військах тощо.

«Не все дається легко, але Збройні Сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їх виправленням. Під час моїх поїздок у війська багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. Вирішуємо і це проблемне питання. У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги. Однак основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення й ремонт власними силами – у лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть», – наголосив військовий.

Як повідомлялося, Сили оборони України на півдні повернули під свій контроль до 435 квадратних кілометрів території. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що даний напрямок фронту залишається «складним», але зараз всі знаходяться «в більшому позитиві», ніж це було у кінці 2025 року.

До слова, командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов із позивним Перун заявив, що зараз Гуляйполе Запорізької області «майже окуповане». Він також зазначив, що ситуація там «дуже динамічна».