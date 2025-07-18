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На Буковині у горах вирує негода: прикордонники звернулися до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Буковині у горах вирує негода: прикордонники звернулися до українців
Прикордонники несуть службу в екстремальних умовах
фото: скриншот з відео

За інформацією гідрометеорологів, 18-19 липня на річках у суббасейнах Пруту та Сірету прогнозується підвищення рівня води до 2,5 м

У прикордонних районах Чернівецької області тривають зливи. Гірські дороги розмиті, пересування поза ними – небезпечне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники несуть службу в екстремальних умовах, для заміни нарядів навіть довелося залучили представників ДСНС.

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За інформацією гідрометеорологів, 18-19 липня на річках у суббасейнах Пруту та Сірету прогнозується підвищення рівня води до 2,5 метра. У гірських районах зберігається підвищена ймовірність утворення селевих потоків.

«Радимо мандрівникам утриматися від походів, адже дощі не припиняються», – наголосили прикордонники.

До слова, під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок, в якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Внаслідок цього у приміщенні виникла пожежа.

Також 16 липня Одесу накрила буря. Сильний вітер повалив дерева в різних частинах міста.

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Теги: негода Чернівецька область Держприкордонслужба Буковина

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