На Буковині у горах вирує негода: прикордонники звернулися до українців
За інформацією гідрометеорологів, 18-19 липня на річках у суббасейнах Пруту та Сірету прогнозується підвищення рівня води до 2,5 м
У прикордонних районах Чернівецької області тривають зливи. Гірські дороги розмиті, пересування поза ними – небезпечне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.
Зазначається, що прикордонники несуть службу в екстремальних умовах, для заміни нарядів навіть довелося залучили представників ДСНС.
За інформацією гідрометеорологів, 18-19 липня на річках у суббасейнах Пруту та Сірету прогнозується підвищення рівня води до 2,5 метра. У гірських районах зберігається підвищена ймовірність утворення селевих потоків.
«Радимо мандрівникам утриматися від походів, адже дощі не припиняються», – наголосили прикордонники.
До слова, під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок, в якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Внаслідок цього у приміщенні виникла пожежа.
Також 16 липня Одесу накрила буря. Сильний вітер повалив дерева в різних частинах міста.