Прокуратура просить суд збільшити до 10 млн заставу водію, який збив у Харкові двох дітей

Водія, який збив у Харкові двох дітей, відправили під варту, але він може вийти під заставу

Сума застави у 340 тис. грн не відповідає обставинам ДТП, вважає прокуратура

Харківська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу до Харківського апеляційного суду з вимогою щодо збільшення суми застави до 10 млн грн підозрюваному у наїзді на двох дітей. Про це «Укрінформу» повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Сума застави 340 тис. грн не відповідає обставинам пригоди, а саме: водій, який рухався на дорогому автомобілі, на момент скоєння ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння, до того ж раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності та на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні. Він також не має постійних соціальних зв'язків та офіційного працевлаштування», – зазначив Чубенко.

За його словами, не може йтися про повторне призначення випробувального терміну у вироку щодо ДТП:

«Є ризик того, що чоловік може ховатися від слідства або залишити країну. Висока сума застави хоч трохи дає шанс на те, що підозрюваний перебуватиме у СІЗО, оскільки не зможе виплатити заставу».

Як відомо, водій, що збив дітей у Харкові, був під метадоном.

До цього очевидці повідомили, що ймовірний винуватець ДТП у Харкові перед аварією забирав «закладку» з наркотиками.

Також медики розповіли про стан дітей, яких у Харкові збив позашляховик.

Нагадаємо, 11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів.

Згодом з'ясувалося, що за годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео).

Водія затримали полісмени. Правоохоронці підозрювали, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

Через кілька годин на місці аварії з дітьми водійка Mazda збила патрульного.