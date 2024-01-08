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Частина Кривого Рогу знеструмлена, котельні працюють на генераторах

Христина Петренко
glavcom.ua
Частина Кривого Рогу знеструмлена, котельні працюють на генераторах
У Кривому Розі вирує негода
фото ілюстративне

Від електрики відключено 15 тисяч абонентів

Вранці 8 січня частина мешканців Кривого Рогу залишилась без електропостачання. Причиною відключень стали складні погодні умови. Як наслідок, у місті не ходить електротранспорт − тролейбуси та трамваї. Котельні та насосні станції водоканалу працюють на генераторах. Про це повідомив у Telegram голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Дорогі земляки! Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів, через появу електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції Міськводоканалу. Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково», – повідомив Вілкул.

За його словами, усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спецтехніка.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що у понеділок, 8 січня погода в Україні значно погіршиться

Теги: Кривий Ріг електроенергія Олександр Вілкул Telegram негода електротранспорт

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