Окупанти планують вивезти до Чувашії сотні українських дітей

Росіяни планують депортацію під приводом вивезення «на відпочинок»

Російські загарбники хочуть вивезти майже 300 дітей із тимчасово захопленої території Запорізької області до російської Чувашії «на відпочинок». Про це повідомив Центр національного спротиву.

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«Близько 300 дітей мають бути вивезені до Чуваської Республіки, але, як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом у регіоні, який ще восени минулого року ввів на тимчасово окупованих територіях міжнародний злочинець Володимир Путін», – ідеться в повідомленні.

Центр нацспротиву нагадав, що російська сторона заблокувала виїзд до України. Таким чином дітей використовують як заручників, щоб змусити виїхати їхніх батьків за ними, пояснив ЦНС.

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Нагадаємо, російські окупанти планують вивезти з Луганської області 750 дітей до Росії нібито на лікування.

Як повідомлялося, росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей.