Уряд виділив кошти на захист критичних об'єктів: скільки отримають регіони
Кошти підуть на захист 245 об’єктів
Уряд виділив ще понад 9,2 млрд грн на посилення захисту критичної інфраструктури в регіонах. Це другий транш у межах планів стійкості. Кошти підуть на інженерно-технічний захист 245 об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
«Фінансування розподілено між Міністерством розвитку громад та територій (зокрема «Укрзалізницею» – 525,8 млн грн), Агентством відновлення (5,2 млрд грн) та обласними військовими адміністраціями (майже 3,5 млрд грн)», – йдеться у повідомленні.
Серед регіонів:
- Вінницька – 294 млн грн;
- Волинська – 64,4 млн грн;
- Житомирська – 210 млн грн;
- Івано-Франківська – 528 млн грн;
- Кіровоградська – 105 млн грн;
- Львівська – 606 млн грн;
- Полтавська – 825,8 млн грн;
- Рівненська – 147 млн грн;
- Тернопільська – 84 млн грн;
- Хмельницька – 210 млн грн;
- Черкаська – 252 млн грн;
- Чернівецька – 126 млн грн.
«Продовжуємо системно реалізовувати плани стійкості, щоб інфраструктура працювала навіть під тиском», – наголосив міністр.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.
До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.
