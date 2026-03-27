Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд виділив кошти на захист критичних об'єктів: скільки отримають регіони

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Знищена росіянами Охтирська ТЕЦ у Сумській області
фото: ДСНС

Кошти підуть на захист 245 об’єктів

Уряд виділив ще понад 9,2 млрд грн на посилення захисту критичної інфраструктури в регіонах. Це другий транш у межах планів стійкості. Кошти підуть на інженерно-технічний захист 245 об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Фінансування розподілено між Міністерством розвитку громад та територій (зокрема «Укрзалізницею» – 525,8 млн грн), Агентством відновлення (5,2 млрд грн) та обласними військовими адміністраціями (майже 3,5 млрд грн)», – йдеться у повідомленні.

Серед регіонів:

  • Вінницька – 294 млн грн;
  • Волинська – 64,4 млн грн;
  • Житомирська – 210 млн грн;
  • Івано-Франківська – 528 млн грн;
  • Кіровоградська – 105 млн грн;
  • Львівська – 606 млн грн;
  • Полтавська – 825,8 млн грн;
  • Рівненська – 147 млн грн;
  • Тернопільська – 84 млн грн;
  • Хмельницька – 210 млн грн;
  • Черкаська – 252 млн грн;
  • Чернівецька – 126 млн грн.

«Продовжуємо системно реалізовувати плани стійкості, щоб інфраструктура працювала навіть під тиском», – наголосив міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Теги: Кабмін енергетика Міністерства розвитку громад і територій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua