Уряд виділив кошти на захист критичних об'єктів: скільки отримають регіони

Кошти підуть на захист 245 об’єктів

Уряд виділив ще понад 9,2 млрд грн на посилення захисту критичної інфраструктури в регіонах. Це другий транш у межах планів стійкості. Кошти підуть на інженерно-технічний захист 245 об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Фінансування розподілено між Міністерством розвитку громад та територій (зокрема «Укрзалізницею» – 525,8 млн грн), Агентством відновлення (5,2 млрд грн) та обласними військовими адміністраціями (майже 3,5 млрд грн)», – йдеться у повідомленні.

Серед регіонів:

Вінницька – 294 млн грн;

Волинська – 64,4 млн грн;

Житомирська – 210 млн грн;

Івано-Франківська – 528 млн грн;

Кіровоградська – 105 млн грн;

Львівська – 606 млн грн;

Полтавська – 825,8 млн грн;

Рівненська – 147 млн грн;

Тернопільська – 84 млн грн;

Хмельницька – 210 млн грн;

Черкаська – 252 млн грн;

Чернівецька – 126 млн грн.

«Продовжуємо системно реалізовувати плани стійкості, щоб інфраструктура працювала навіть під тиском», – наголосив міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.