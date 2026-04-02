«Є чіткі завдання для регіонів». Президент провів енергетичний селектор

Ростислав Вонс
Глава держави: «Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений»
фото: Офіс президента

За словами Зеленського, держава почала встановлювати сотні когенераційних установок

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Очільник України розповів, що провів енергетичний селектор на рівні уряду та обласної влади. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – каже він.

Зеленський повідомив, що кожен із регіонів отримав «чіткі завдання по альтернативній генерації та по відновленню обʼєктів». За словами президента, зараз урядовці забезпечили необхідний ресурс та необхідні рішення, щоб додати в систему когенераційні установки.

«Двісті сорок п’ять обʼєктів по всій країні вже в роботі, і ми почали цю роботу, незважаючи на нестачу фінансів: європейський пакет підтримки на 90 млрд євро для України досі заблокований. І це проблема, що європейці не можуть знайти рішення і виконати те, що обіцяли. Пʼять мільярдів із цього пакету мали піти саме на підготовку України до наступної зими та на оперативне відновлення. Розраховуємо, що рішення все ж буде», – додав очільник України.

Нагадаємо, завтра, 3 квітня 2026 року, у всіх областях України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та з 06:00 до 22:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.

