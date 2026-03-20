Уряд виділив майже 13 млрд грн на підготовку до зими

Ростислав Вонс
фото: Юлія Свириденко

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації та децентралізація теплопостачання

Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, кошти буде спрямовано на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області.

«З виділеної суми буде профінансований захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, на що передбачено 3,5 млрд грн. Ще 9,4 млрд грн спрямували прифронтовим областям і Київщині. Ці кошти підуть на захисні споруди для розподільчих підстанцій і інших об’єктів критичної інфраструктури», – каже вона.

Премʼєрка наголосила, що пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

Премʼєрка відвідала Одеську область, де заслухала очільників ОВА Одеської, Миколаївської та Херсонської областей щодо реалізації планів стійкості цих регіонів. Так, Одещина на захист перших обʼєктів отримає 582,3 млн грн, Миколаївщина – 280,7 млн грн, а Херсонщина – 97,5 млн грн.

Водночас Свириденко розповіла про плани стійкості регіонів. Його реалізація передбачає комплекс заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону.

«Загальна потреба в фінансуванні заходів оцінюється у 278 млрд грн (5,4 млрд євро). Для її покриття уряд працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів», – уточнила вона.

До слова, прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо кроків уряду задля забезпечення та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів.

Читайте також

Одноразова доплата надійде у квітні
Майже 13 млн українців отримають 1,5 тис. грн: коли буде нараховано кошти
18 березня, 19:30
Свириденко доручила суттєво пришвидшити темпи виконання ремонтних робіт
Уряд виділив 3 млрд грн на невідкладний ремонт доріг
16 березня, 19:55
Урядовиця узгодила з керівниками ключових операторів кроки для стабілізації паливного ринку
Рекордні ціни на пальне. Свириденко зібрала представників найбільших мереж АЗС
16 березня, 16:59
За словами очільниці Уряду, ключовим інструментом впливу на ціни пального стане державна компанія «Укрнафта»
Ріст цін на АЗС. Уряд втрутився у ситуацію і назвав кроки до стабілізації
6 березня, 14:27
Свириденко повідомила, що засідання Координаційного центру відбудеться цього тижня
Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості
5 березня, 07:24
Виплати до 1 року перераховані понад 46 тис. родинам
Стартували виплати «дитячої допомоги» – Свириденко
4 березня, 09:59
Наглядова рада «Нафтогазу» складається з шести членів
Уряд призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогазу»
2 березня, 14:35
Свириденко доручила ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків
Україна готується до паводків: влада повідомила, які регіони під загрозою
26 лютого, 17:26
Усі виплати забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду
Індексація пенсій з 1 березня: кому з пенсіонерів підвищать виплати
25 лютого, 20:03

Новини

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
