Уряд виділив майже 13 млрд грн на підготовку до зими

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації та децентралізація теплопостачання

Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, кошти буде спрямовано на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області.

«З виділеної суми буде профінансований захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, на що передбачено 3,5 млрд грн. Ще 9,4 млрд грн спрямували прифронтовим областям і Київщині. Ці кошти підуть на захисні споруди для розподільчих підстанцій і інших об’єктів критичної інфраструктури», – каже вона.

Премʼєрка наголосила, що пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

Премʼєрка відвідала Одеську область, де заслухала очільників ОВА Одеської, Миколаївської та Херсонської областей щодо реалізації планів стійкості цих регіонів. Так, Одещина на захист перших обʼєктів отримає 582,3 млн грн, Миколаївщина – 280,7 млн грн, а Херсонщина – 97,5 млн грн.

Водночас Свириденко розповіла про плани стійкості регіонів. Його реалізація передбачає комплекс заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону.

«Загальна потреба в фінансуванні заходів оцінюється у 278 млрд грн (5,4 млрд євро). Для її покриття уряд працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів», – уточнила вона.

До слова, прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо кроків уряду задля забезпечення та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів.