Через беззбройних бійців ЗСУ бойовики повтікали із передових позицій



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Українські піхотинці без зброї прогнали бойовиків

На Донбасі, неподалік Горлівки, українська піхота без застосування зброї змусила бойовиків залишити кілька своїх передових позицій та відійти в тил.

«Хороші новини прийшли з війни. У районі передмістя Горлівки наша піхота змусила бойовиків залишити кілька своїх передових позицій і відійти в тил. Причому змусили їх відійти без застосування зброї, щоб виконувати всі домовленості про перемир’я», – повідомив у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

Волонтер зауважив, що доки тепло, «наша піхота посилено копає і потихеньку просувається вперед».

«Вийшла ситуація, що раптово частина позицій бойовиків, несподівано для них, виявилася у напівкільці наших передових позицій. Відчуваючи, що зараз запахне смаженим, вони, прихопивши свою зброю, просто втекли в тил, залишивши свої укріплені позиції. Люблю піхоту. Трудівники полів», – пояснив Мисягін.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ та її найманці 20 разів порушили режим тиші. Один український військовий отримав поранення середнього ступеня важкості. Бойовики стріляли із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.