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Через наслідки нічного удару РФ Vodafone попередив абонентів про можливі перебої в роботі сервісів

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Через наслідки нічного удару РФ Vodafone попередив абонентів про можливі перебої в роботі сервісів
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фото з мережі

Бригади уже працюють над відновленням мережі та сервісів

Мобільний оператор Vodafone Україна повідомив про можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів через наслідки нічного російського обстрілу, пише «Главком».

«Наразі можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що аварійні бригади та інженери працюють на місці ще з ночі й роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити стабільну роботу мережі та сервісів.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів тимчасово залишається без світла. Зазначається, що частина споживачів перебуває без світла у м. Київ, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

 

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Теги: обстріл мобільні оператори мобільний зв’язок

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