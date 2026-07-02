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Російські обстріли призвели до знеструмлень у низці областей: деталі від Міненерго

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Російські обстріли призвели до знеструмлень у низці областей: деталі від Міненерго
Відновлювальні роботи тривають цілодобово
фото: «Укренерго»

Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині

Уночі РФ здійснила атаку на територію України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів тимчасово залишається без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що частина споживачів перебуває без світла у м. Київ, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

«Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині. Тут через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога знеструмлена найбільша кількість споживачів. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», – йдеться у повідомленні.

Також Міненерго зазначило, що на Донеччині під час виконання робіт на енергетичному об’єкті внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнали троє працівників. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

До того ж через негоду без електропостачання залишається понад 70 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Чернігівській та Київській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Нагадаємо, 2 липня відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. «Укренерго» пояснило, що відсутність відключень стала можливою завдяки зниженню температури в сусідніх країнах і збільшенню імпорту електроенергії.

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Теги: енергетика Міненерго відключення світла

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