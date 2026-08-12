Росіяни атакували Балаклію: є поранені, пошкоджено будинки

Начальник МВА повідомив про повторний удар по центральній частині міста

Вранці 12 серпня російські війська завдали удару по центральному мікрорайону Балаклії Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Як повідомляє «Главком», про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

В одному з багатоквартирних будинків у двох квартирах виникли пожежі. Наразі їх локалізували. Також пошкоджено дах будинку, лінію електропередачі та вікна. Ще один багатоквартирний будинок зазнав пошкоджень – у ньому вибито вікна.

фото: Балаклійська МВА

фото: Балаклійська МВА

«Найголовніше – обійшлося без загиблих. Водночас постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога», – зазначив Карабанов.

Згодом начальник МВА повідомив про повторний удар по центральній частині міста та закликав жителів залишатися в укриттях.

До слова, рятувальники ліквідували пожежу в торговельному центрі «Епіцентр» у Запоріжжі, який загорівся внаслідок нічної атаки російських безпілотників.

Вогонь охопив 10 тис. кв. м. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося призупиняти роботи та переходити в укриття. ДСНС показала кадри роботи надзвичайників на місці атаки та ліквідації масштабної пожежі.