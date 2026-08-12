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Полтавщина: через російський обстріл спалахнула пожежа на підприємстві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Полтавщина: через російський обстріл спалахнула пожежа на підприємстві
На Полтавщині після російського обстрілу спалахнула пожежа на підприємстві
фото: ДСНС

Інформації про загиблих чи травмованих наразі немає

Унаслідок російського обстрілу Полтавщини виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Про це повідомили ДСНС, пише «Главком».

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння, попри загрозу повторного удару. Вогнеборцям вдалося не допустити подальшого поширення пожежі.

Полтавщина: через російський обстріл спалахнула пожежа на підприємстві фото 1
фото: ДСНС
Полтавщина: через російський обстріл спалахнула пожежа на підприємстві фото 2
фото: ДСНС

Інформації про загиблих чи травмованих наразі немає.

Раніше стало відомо, що 11 серпня, російські окупаційні війська вчергове завдали удару по українській енергетичній інфраструктурі, атакувавши об'єкт компанії «ДТЕК Нафтогаз». Внаслідок ворожої атаки роботу газовидобутного об'єкта на Полтавщині було вимушено зупинено.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня російські війська атакували кілька регіонів України. Наслідки ударів зафіксували у Херсоні, Запоріжжі та Одесі. У Херсоні загинули двоє людей, ще двоє постраждали. У Запоріжжі та Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру

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Теги: Полтавщина обстріл

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