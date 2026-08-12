Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запоріжжя: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Запоріжжя: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото, відео)
У Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу після атаки дронів РФ
фото: Запорізька ОВА

Зараз на місці удару тривають розбір і проливка конструкцій

Рятувальники ліквідували пожежу в торговельному центрі «Епіцентр» у Запоріжжі, який загорівся внаслідок нічної атаки російських безпілотників, пише «Главком».

Вогонь охопив 10 тис. кв. м. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося призупиняти роботи та переходити в укриття. ДСНС показала кадри роботи надзвичайників на місці атаки та ліквідації масштабної пожежі. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Зараз на місці удару тривають розбір і проливка конструкцій. Раніше Запорізька ОВА також оприлюднила кадри з наслідками.

Запоріжжя: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото, відео) фото 1
фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото, відео) фото 2
фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото, відео) фото 3
фото: Запорізька ОВА

Загиблих і постраждалих немає.

Зауважимо, російські війська регулярно атакують об’єкти мережі «Епіцентр» від початку повномасштабного вторгнення. У 2026 році удари по «Епіцентрах» стали регулярнішими: російські атаки пошкодили торгові центри в Запоріжжі та Прилуках, а у липні були знищені «Епіцентри» у Сумах та Кривому Розі. 

До слова, унаслідок російського обстрілу Полтавщини у ніч проти 12 серпня виникла пожежа на одному з промислових підприємств. 

Читайте також:

Теги: рятувальники ДСНС Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Столяренко травмувався під бетонною плитою
У Сумах під час ліквідації наслідків обстрілу загинув 30-річний рятувальник
Вчора, 15:40
Ворог вкотре цілеспрямовано б'є по мирних людях і цивільній інфраструктурі
Атака РФ на Київщину забрала життя людини, понад 20 постраждалих
5 серпня, 05:05
Пожежа в Жиронді триває вже понад тиждень і вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції
Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції
3 серпня, 01:20
Під час пожежної операції в районі Псати зіткнулися два вертольоти
У Греції в повітрі зіткнулися два пожежні гелікоптери
2 серпня, 19:50
Пожежа на території несанкціонованого сміттєзвалища у Нових Петрівцях
Під Вишгородом на Київщині спалахнула масштабна пожежа (фото)
29 липня, 08:34
На Дніпропетровщині під повторний обстріл РФ потрапили рятувальники ДСНС
Дніпропетровщина: рятувальники потрапили під повторний удар РФ
28 липня, 19:49
Ворожий FPV-дрон вдарив по АЗС у Харкові
У Харкові дрон РФ влучив в АЗС: виникла пожежа, є постраждалі
22 липня, 14:45
Завербували військового через його власну матір
Втік із частини, щоб шпигувати для окупантів: СБУ затримала дезертира-коригувальника
20 липня, 13:12
За даними ДСНС, у результаті удару зруйнований приватний житловий будинок
Російські керовані авіабомби ударили по Запоріжжю: є поранені
18 липня, 19:59

Події в Україні

Молдова вдвічі знизила тариф на транзит українських вантажів
Молдова вдвічі знизила тариф на транзит українських вантажів
Міноборони РФ відзвітувало про «захоплення» неіснуючого села
Міноборони РФ відзвітувало про «захоплення» неіснуючого села
Полтавська міськрада вирішила продати будинок родича Симона Петлюри
Полтавська міськрада вирішила продати будинок родича Симона Петлюри
Бійці 121 бригади заявили про нестачу води та їжі на позиціях: що кажуть у командуванні
Бійці 121 бригади заявили про нестачу води та їжі на позиціях: що кажуть у командуванні
Розвідка назвала кількість «Гераней», які Росія накопичила для масованих ударів
Розвідка назвала кількість «Гераней», які Росія накопичила для масованих ударів
Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: Зеленський розкрив деталі операції
Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: Зеленський розкрив деталі операції

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Сьогодні, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua