Запоріжжя: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото, відео)

У Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу після атаки дронів РФ

Зараз на місці удару тривають розбір і проливка конструкцій

Рятувальники ліквідували пожежу в торговельному центрі «Епіцентр» у Запоріжжі, який загорівся внаслідок нічної атаки російських безпілотників, пише «Главком».

Вогонь охопив 10 тис. кв. м. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося призупиняти роботи та переходити в укриття. ДСНС показала кадри роботи надзвичайників на місці атаки та ліквідації масштабної пожежі.

Зараз на місці удару тривають розбір і проливка конструкцій. Раніше Запорізька ОВА також оприлюднила кадри з наслідками.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

Загиблих і постраждалих немає.

Зауважимо, російські війська регулярно атакують об’єкти мережі «Епіцентр» від початку повномасштабного вторгнення. У 2026 році удари по «Епіцентрах» стали регулярнішими: російські атаки пошкодили торгові центри в Запоріжжі та Прилуках, а у липні були знищені «Епіцентри» у Сумах та Кривому Розі.

До слова, унаслідок російського обстрілу Полтавщини у ніч проти 12 серпня виникла пожежа на одному з промислових підприємств.