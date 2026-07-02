У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу 2 липня: адреси

На місцях влучань працюють правоохоронці, які фіксують наслідки ударів

У розгорнутих пунктах можна отримати роз’яснення щодо оформлення грошових виплат та алгоритм подальших дій

У Києві розгорнули штаби допомоги для травмованих жителів та тих, чиє житло пошкоджене внаслідок російської нічної атаки. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує «Главком».

У штабах можна отримати консультації, подати заяви щодо пошкодженого майна, оформити матеріальну допомогу та отримати інформацію щодо подальшого алгоритму дій.

У Шевченківському районі:

вул. Олександра Довженка, 14 (заклад дошкільної освіти № 112, тел. 050-678-97-42)

просп. Берестейський, 86 (школа № 73 І-ІІІ ступенів, тел. 050-380-02-45).

У разі необхідності можна звернутись до соціальних менеджерів за номерами: 075-617-53-11, 075-617-53-12. Також є цілодобова оперативна служба: 075-617-53-10.

Для консультації щодо оформлення допомоги, жителі Шевченківського району можуть звернутися до:

Управління соціальної та ветеранської політики – просп. Берестейський, 5, тел.: (044) 236-81-14

Центрів надання адміністративних послуг – вул. Б. Хмельницького, 24, бульв. Тараса Шевченка, 26/4.

У Голосіївському районі

Штаб працює на вул. Голосіївська, 12 – у приміщенні ліцею №241 «Голосіївський». Час роботи – з 8:00 до 19:00. Також біля пошкодженого будинку організували роботу мобільного штабу для оперативного консультування та прийому звернень мешканців. Соціальні менеджери надають консультації за тел.: 095-494-69-31, 095-494-69-67.

У Дарницькій РДАштаби працюють за адресами:

вул. Новодарницькій, 27-А

вул. Ялинкова, 23.

В Оболонському районі

консультації щодо ліквідації наслідків можна отримати за телефоном: 050-268-03-24.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.