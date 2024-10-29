Росіяни вдарили КАБом по Харкову: четверо людей загинуло

Рятувально-пошукові роботи в Харкові, на місці влучання КАБа продовжуються

Російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб. В результаті ворожого обстрілу є загиблі. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

За словами міського голови, російські терористи завдали авіаудару по Харкову о 02:51.

«Влучання (імовірно, КАБ) зафіксоване в Основ'янському районі», – повідомив він.

Внаслідок обстрілу загинули дві людини. Спершу була інформація про одну жертву, але згодом кількість загиблих збільшилася.

«Удар припав на приватний сектор: два будинки повністю зруйновані, а близько 20 – отримали різні ступені пошкоджень», – зазначив мер Харкова.

Наразі на місці авіаудару тривають аварійно-рятувальні роботи, розбираються завали для пошуку можливих постраждалих.

Пізніше мер Харкова розповів, що у місті після ворожого обстрілу під завалами знайдено тіло третьої людини.

«Внаслідок удару вже троє загиблих. Рятувально-пошукова операція триває», – заявив також керівник ОВА у публікації в мережі о 03.47.

«Прямо зараз рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертої людини», – написав Терехов пізніше.

Напередодні, 28 жовтня, увечері росіяни запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено історичний обрис – Будинок Державної промисловості.

Нагадаємо, внаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова минулої ночі постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина. Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей.

Як повідомлялося, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок.