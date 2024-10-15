Тривога тривала майже дві години: стали відомі наслідки атаки дронів на Київщину

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки

У ніч на 15 жовтня російські загарбники атакували Київщину безпілотниками. Тривога тривала майже дві години. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«В регіоні працювали сили ППО. Цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, у ніч проти 15 жовтня окупанти завдали кілька ударів балістичними ракетами по регіонах України. Моніторингові канали та українські пабліки зазначають, що пролунали вибухи в Миколаєві. Раніше, перед вибухами, Повітряни сили України попереджали про швидкісні цілі на Миколаїв. Тривога оголошувалась у різних регіонах країни.

Моніторингові канали передають, що по Миколаєву «прилетіло» 7 разів і було чутно вибухи, наразі повідомляють про пожежу в одному із житлових будинків. Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок атаки на місто загинула людина, ще 11 отримали травми та поранення.