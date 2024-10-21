Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)
Поранена 12-річна дівчинка
Кількість постраждалих унаслідок балістичного удару військ РФ по Кривому Рогу Дніпропетровської області зросла до чотирьох. Серед них є дитина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Чотири людини постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома», – заявив глава регіону.
Крім того, серед потерпілих і 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.
Також пошкоджені готель, п’ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок.
Тим часом Нікопольщину вночі ворог обстріляв із важкої артилерії, вдарив по Марганцю. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що в ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Раніше було відомо про одного постраждалого.
Також увечері 19 жовтня російська армія завдала балістичного удару по Кривому Рогу.
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