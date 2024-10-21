Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)

Поранена 12-річна дівчинка

Кількість постраждалих унаслідок балістичного удару військ РФ по Кривому Рогу Дніпропетровської області зросла до чотирьох. Серед них є дитина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Чотири людини постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома», – заявив глава регіону.

Крім того, серед потерпілих і 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджені готель, п’ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок.

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Наслідки нічного ракетного удару по Кривому Рогу, 21 жовтня 2024 р. фото: Сергій Лисак/Telegram

Тим часом Нікопольщину вночі ворог обстріляв із важкої артилерії, вдарив по Марганцю. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що в ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Раніше було відомо про одного постраждалого.

Також увечері 19 жовтня російська армія завдала балістичного удару по Кривому Рогу.