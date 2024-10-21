Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)
Наслідки нічного ракетного удару по Кривому Рогу, 21 жовтня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

Поранена 12-річна дівчинка

Кількість постраждалих унаслідок балістичного удару військ РФ по Кривому Рогу Дніпропетровської області зросла до чотирьох. Серед них є дитина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Чотири людини постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома», – заявив глава регіону.

Крім того, серед потерпілих і 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджені готель, п’ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок.

5 фото
На весь екран
Наслідки нічного ракетного удару по Кривому Рогу, 21 жовтня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

Тим часом Нікопольщину вночі ворог обстріляв із важкої артилерії, вдарив по Марганцю. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що в ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Раніше було відомо про одного постраждалого.

Також увечері 19 жовтня російська армія завдала балістичного удару по Кривому Рогу.

Теги: Дніпропетровщина обстріл Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті атаки на Кривий Ріг загинуло троє людей
Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків
21 вересня, 09:20
Російський КАБ влучив у одну з багатоповерхівок міста
Масований обстріл Харкова КАБами: є загиблі та поранені (оновлюється)
24 вересня, 17:16
Наслідки ударів по Бейруту
ЦАХАЛ вдарив по головному штабу «Хезболли» в Бейруті (відео)
27 вересня, 19:12
На місці проацюють відповідні служби
Росія вдарила «Шахедами» по Сумській області: знеструмлено три громади
2 жовтня, 00:05
Окупанти скинули на маршрутку вибухівку з БпЛА
Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка
2 жовтня, 12:42
Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув
Росіяни обстріляли автомобіль волонтерів на Донеччині: є загиблий
6 жовтня, 22:04
У Куп'янську керована авіабомба влучила у спортивний майданчик на території закладу освіти
У Куп'янську КАБ влучив по території закладу освіти, двоє постраждалих
8 жовтня, 09:30
Загарбники гатили з артилерії по Степанівці близько другої години ночі
Росіяни обстріляли геріатричний центр під Херсоном, поранені медпрацівники
9 жовтня, 08:18
РФ вдарила балістикою
Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу
19 жовтня, 23:57

Події в Україні

Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)
Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)
Окупанти вночі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення
Окупанти вночі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Хаотичний удар по Харкову: більше 12 постраждалих та руйнування
Хаотичний удар по Харкову: більше 12 постраждалих та руйнування
Окупанти просуваються до унікальної шахти у Покровську
Окупанти просуваються до унікальної шахти у Покровську
У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий
У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
92K
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
31K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
16K
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії

Новини

У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
Тривога в Києві тривала близько п'яти годин
Сьогодні, 05:38
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua