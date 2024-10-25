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Теракт у Анкарі: встановлено особу жінки, яка вчинила напад (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Теракт у Анкарі: встановлено особу жінки, яка вчинила напад (фото)
Терористи здійснили напад на підприємство у Анкарі
фото із відкритих джерел

Теракт вчинили члени Робочої партії Курдистану (PKK)

Фахівці встановили особу терористки, яка брала участь у нападі в Анкарі – вона виявилася членом забороненої у Туреччині Робочої партії Курдистану (PKK). Про це пише Yeni Şafak з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За його даними, терористка – Міне Севджін Алчічек.

Жінка брала участь у теракті у Анкарі
Жінка брала участь у теракті у Анкарі

Вранці 24 жовтня МВС Туреччини оголосило ім'я чоловіка, який також брав участь у нападі та був ліквідований. Ним виявився також член PKK Алі Орек.

Теракт у Анкарі: встановлено особу жінки, яка вчинила напад (фото) фото 1

Єрлікая також висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав якнайшвидшого одужання пораненим. Він також наголосив, що жоден теракт не зможе зламати волю турецького народу.

Нагадаємо, теракт в анкарському районі Кахраманказан, де розташована штаб-квартира підприємства TUSAŞ, був здійснений 23 жовтня. Жертвами теракту в турецькій аерокосмічній фірмі стали п'ятеро людей, ще 22 особи отримали поранення. Інцидент трапився біля вхідної брами заводу, розташованого на вулиці Havacılık Bulvarı. Озброєні автоматами, пістолетами та гранатами, злочинці змогли прорватися повз охорону та захопити 11 заручників. Двох зловмисників зрештою ліквідували на місці. 

TUSAŞ є ключовим центром технологічних розробок у сфері авіації та космічної промисловості у Туреччині. Компанія займається проєктуванням, розробкою, виробництвом та модернізацією авіаційних платформ, а також надає післяпродажні послуги. Серед вироблених нею компонентів – деталі для найбільшого у світі пасажирського літака Airbus A380 та військового транспортного літака Airbus A400M.

Нагадаємо, Туреччина завдала ударів по об'єктах Робочої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку та на півночі Сирії після теракту в Анкарі. Про це повідомило турецьке Міноборони. Знищено 32 терористичні цілі, операція триває

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Теги: Туреччина теракт смерть Анкара напад поранення

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