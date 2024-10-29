Нічна атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про знищені цілі

Два десятки російських безпілотників було локаційно втрачено

Ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М», а також атакував Україну 48-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу

У ніч на 29 жовтня російські війська вкотре атакували Україну. Українським захисникам вдалося знищити 26 ударних безпілотників окупантів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по місту Кривий Ріг із Криму, атакував 48-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ – РФ. Крім того, авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Зокрема, протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Станом на дев'яту ранку підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, ще 20 безпілотників локаційно втрачено, один – повернувся в Росію.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 29 жовтня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, пізно ввечері 28 жовтня росіяни атакували ракетами Кривий Ріг. Через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області постраждали 14 людей. Один чоловік загинув.

Також російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб.

Крім того, у Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста.