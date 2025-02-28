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Втрати ворога станом на 28 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 28 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1060 танків
фото: Reuters

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 28 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 28 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 лютого втратила: 

  • особового складу – близько 874560 (+1060) осіб,
  • танків – 10222 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 21234 (+17) од,
  • артилерійських систем – 23847 (+54) од,
  • РСЗВ – 1303 (+1) од,
  • засоби ППО – 1087 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27274 (+172),
  • крилаті ракети – 3085 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126) од,
  • спеціальна техніка – 3763 (+4).
Втрати ворога станом на ранок 28 лютого
Втрати ворога станом на ранок 28 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 лютого

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, одне з них продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 13 суден, сім з них рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на 28 лютого
Активність ворожого флоту станом на 28 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1101-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ Генштаб Азовське море втрати

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Втрати ворога станом на 28 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
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