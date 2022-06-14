Сили ППО збили ракету в Івано-Франківській області
Обійшлося без жертв серед мирного населення
Сьогодні, 14 червня, сили протиповітряної оборони збили ракету окупантів в Івано-Франківській області. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.
«Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету», – написала вона.
Обійшлося без жертв серед мирного населення та пошкоджень інфраструктури в регіоні.
Нагадаємо, уламки ракети, яку збили над Золочевим на Львівщині, впали на цегельню – є постраждалі. Як повідомлялося, у Львівській області над містом Золочів 14 червня сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.
Також відомо про вибухи на Тернопільщині. Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.