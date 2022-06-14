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    Події в Україні

    Сили ППО збили ракету в Івано-Франківській області

    Збита ракета не пошкодила інфраструктури в регіоні - Сили ППО збили ракету в Івано-Франківській області
    Збита ракета не пошкодила інфраструктури в регіоні
    фото з відкритих джерел

    Обійшлося без жертв серед мирного населення

    Сьогодні, 14 червня, сили протиповітряної оборони збили ракету окупантів в Івано-Франківській області. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

    «Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету», – написала вона.

    Обійшлося без жертв серед мирного населення та пошкоджень інфраструктури в регіоні.

    Нагадаємо, уламки ракети, яку збили над Золочевим на Львівщині, впали на цегельню – є постраждалі. Як повідомлялося, у Львівській області над містом Золочів 14 червня сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

    Також відомо про вибухи на Тернопільщині. Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Івано-Франківщина Україна населення окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили ракету в Івано-Франківській області