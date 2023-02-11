Чи буде великий наступ Росії? Українська розвідка дала свій прогноз

Росія не має ресурсів для великого наступу, але загострення на Донбасі буде

Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк.

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«У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні», – зазначив представник воєнної розвідки України.

Черняк заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона «намагається знайти слабкі місця в нашій обороні». «Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України», – сказав представник розвідки.

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Черняк також підкреслив, що в Росії не вистачає високоточної зброї.

«Росія стикається з браком високоточної зброї, і, незважаючи на це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80% високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається», – підсумував представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, у Білому домі припускають, що Росія спробує використовувати зимовий період для того, щоб виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу і в результаті навесні бути готовою до нового наступу на українські території.