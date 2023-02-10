Ймовірний наступ РФ: розвідка Естонії повідомила, що допомагає ЗСУ та заважає росіянам

На Луганщині середньодобова температура тримається близько нуля, а на півдні зберігається плюсова температура

Російські загарбники розпочали активний наступ на Донеччині та Луганщині, але обороні ЗСУ сприяє доволі тепла погода. Про це заявив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг повідомляє EER.ee.

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Гросберг зазначив, що «порівняно з попереднім тижнем активність бойових дій зросла», і що «ініціатива певною мірою перейшла до росіян». За його даними, тиск на ЗСУ «дуже сильний» як на Донеччині, так і на Луганщині, проте «істотних змін на лінії зіткнення немає».

За словами естонського розвідника, наступальним діям росіян заважає тепла погода, яка не дає промерзнути ґрунту. На Луганщині середньодобова температура тримається близько нуля, а на півдні зберігається плюсова температура. «Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ», – сказав Гросберг.

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За інформацією естонської розвідки, «найгарячішою» ділянкою залишаються околиці Бахмута. Гросберг також викремив активізацію дій РФ у напрямку Лимана і те, що Росія зібрала велике угруповання на Запоріжчині та на околицях Вугледару.

Глава розвідки також вважає, що хоча російські підрозділи продовжують тренуватися в Білорусі, наступ з її території найближчим часом є малоймовірним.

Нагадаємо, триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі.