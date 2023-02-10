Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ймовірний наступ РФ: розвідка Естонії повідомила, що допомагає ЗСУ та заважає росіянам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ймовірний наступ РФ: розвідка Естонії повідомила, що допомагає ЗСУ та заважає росіянам
фото: Генштаб

На Луганщині середньодобова температура тримається близько нуля, а на півдні зберігається плюсова температура

Російські загарбники розпочали активний наступ на Донеччині та Луганщині, але обороні ЗСУ сприяє доволі тепла погода. Про це заявив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг повідомляє EER.ee.

Гросберг зазначив, що «порівняно з попереднім тижнем активність бойових дій зросла», і що «ініціатива певною мірою перейшла до росіян». За його даними, тиск на ЗСУ «дуже сильний» як на Донеччині, так і на Луганщині, проте «істотних змін на лінії зіткнення немає».

За словами естонського розвідника, наступальним діям росіян заважає тепла погода, яка не дає промерзнути ґрунту. На Луганщині середньодобова температура тримається близько нуля, а на півдні зберігається плюсова температура. «Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ», – сказав Гросберг.

За інформацією естонської розвідки, «найгарячішою» ділянкою залишаються околиці Бахмута. Гросберг також викремив активізацію дій РФ у напрямку Лимана і те, що Росія зібрала велике угруповання на Запоріжчині та на околицях Вугледару.

Глава розвідки також вважає, що хоча російські підрозділи продовжують тренуватися в Білорусі, наступ з її території найближчим часом є малоймовірним.

Нагадаємо, триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.  61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі. 

Теги: війна Луганщина Естонія полковник наступ росія розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командувати загоном «Сталевий кордон» під егідою Прикордонної служби буде полковник, Герой України Валерій Падитель
«Гвардія наступу». Як МВС формує штурмові бригади Технології війни
Вчора, 11:53
Резніков пояснив, де росіяни можуть почати наступ і чому
Резніков пояснив, де росіяни можуть почати наступ і чому
Вчора, 18:38
Росія розпочала очікувану атаку України
Наступ вже почався? Експерти розповіли про плани окупантів
Вчора, 20:17

Політика

Ймовірний наступ РФ: розвідка Естонії повідомила, що допомагає ЗСУ та заважає росіянам
Ймовірний наступ РФ: розвідка Естонії повідомила, що допомагає ЗСУ та заважає росіянам
Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії Саакашвілі
Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії Саакашвілі
Молдова оголосила ім’я нового прем’єра
Молдова оголосила ім’я нового прем’єра
Прем’єрка Молдови оголосила про відставку та розпуск уряду
Прем’єрка Молдови оголосила про відставку та розпуск уряду
Молдова після прольоту ракети викликає російського посла
Молдова після прольоту ракети викликає російського посла
Путін виступить у річницю війни: Кремль повідомив деталі
Путін виступить у річницю війни: Кремль повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
35K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
26K
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
23K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
16K
Львівщина: ракета впала поблизу автобусної зупинки
15K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців

Новини

Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther
Сьогодні, 17:00
Візит Зеленського до Британії: надзвичайно тепле відео
Сьогодні, 16:31
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
Сьогодні, 16:12
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Сьогодні, 15:49
На скільки вистачить грошей у Росії? Відповідь аналітиків
Сьогодні, 15:27
LEGO випустила модель HIMARS із фігуркою українського солдата
Сьогодні, 15:14

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту