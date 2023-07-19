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«Піхоти вже не залишилось». Монтян боїться контрнаступу ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Піхоти вже не залишилось». Монтян боїться контрнаступу ЗСУ
Пропагандистка Тетяна Монтян пожалілася, що в неї нема «оптимістичного настрою»
скріншот з відео

Тетяна Монтян пожалілася на величезні проблеми в армії окупантів

Пропагандистка Тетяна Монтян в істериці через контрнаступальні дії Збройних сил України. За її словами, у російської армії величезні втрати та проблеми із логістичним забезпеченням окупантів. Фрагмент істерики Монтян показав журналіст Денис Казанський.

Монтян звинуватила своїх колег-пропагандистів, які сміються з контрнаступу ЗСУ, та закликала приїхати в окупований Донецьк. Тоді їм, мовляв, буде абсолютно не смішно.

«Місцеві військові не дуже оптимістичні, бо після численних «м'ясних штурмів» піхоти майже не залишилося. Зі зв'язком ті ж самі проблеми, що й усі 15 місяців війни, зі зв'язком приблизно ніяк. Особливого оптимізму ніхто не має. Ті, хто сміється над контрнаступом ЗСУ, хлопці, приїжджайте до Донецька, вам буде не смішно. Дуже добре над ним сміятися, сидячи десь на затишному дивані подалі від лінії фронту. А нам тут не смішно просто жодного разу», – пожалілася Монтян.

Слова пропагандистки контрастують із тим, що вона казала на початку повномасштабного вторгнення: тоді Монтян радісно прогнозувала швидку перемогу Росії. Відрізняються її слова й від класичної брехні Путіна та придворних пропагандистів: у тих і досі «спецоперація йде за планом». Крім того, у Росії Монтян критикують за те, що вона не підтримує брехню про велику та блискавичну перемогу Росії.

Тетяна Монтян є уродженкою Криму. Юристка відома своїми проросійськими поглядами. Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих».

Нагадаємо, Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру скандальній українській юристці з яскравими проросійськими поглядами Тетяні Монтян і викликав її на допит

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Теги: війна пропагандист контрнаступ

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