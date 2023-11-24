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Скількох полонених Україна повернула додому за час повномасштабної війни: дані розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скількох полонених Україна повернула додому за час повномасштабної війни: дані розвідки
Повернення українських полонених, 11 червня 2023 року
фото з відкритих джерел

Із кінця літа Росія фактично заморозила процес обміну

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в рамках обмінів полоненими додому вдалося повернути понад 2,5 тисячі українських громадян, яких утримували окупанти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Зазначається, що було проведено майже 50 обмінів полоненими. Юсов зауважив, що з кінця літа Росія фактично заморозила цей процес, проте переговори продовжуються. Українська сторона докладає максимум зусиль, щоб повернути українських захисників на батьківщину.

«Ми констатуємо факт, що попри публічіні заяви, які останнім часом лунали, і Шойгу, і інших посадовців держави-агресора про те, що для них важливо повертати полонених, вони для цього не докладають реальних зусиль. Тим не менше, перемовини не припинялися весь цей час. Ми розраховуємо на результат, готуємося до цього відповідно до міжнародного законодавства і активно поповнюємо обмінний фонд», – сказав він.

Водночас у ГУР не стали розкривати інформацію про те, скільки українців можуть перебувати у ворожому полоні. При цьому Юсов наголосив, що робота над реєстрами продовжується – збирається інформація як щодо військовополонених захисників і захисниць, так і стосовно цивільних полонених.

Нагадаємо, раніше розвідка пояснила, як Україна перевиховує російських військовополонених.

До слова, в Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він має назву «Захід 2» і створений на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.

У таборі «Захід 1», створеному на базі Миколаївської виправної колонії (№50) в селі Заклад Стрийського району військовополонених росіян утримують в розкішних умовах.

До слова, у таборі для військовополонених є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

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Теги: Україна війна полон

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