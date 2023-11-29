МЗС відреагувало на чутки про «втому» країн НАТО від війни в Україні

Кулеба наголосив, що допомога Україні продовжиться і збільшиться.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни-члени НАТО запевнили, що їхні держави не втомилися від війни Росії проти України. За його словами, допомога нашим військовим буде збільшена. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після засідання Ради Україна-НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кулеба наголосив, що допомога Україні продовжиться і збільшиться.

«Всі в однаковому інформаційному просторі, і всі міністри відчули необхідність чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їхніх країнах, їхніх урядах не йдеться і не може йтися. І це було дуже важливо. Ми всі чуємо однакові питання, але сьогодні за зачиненими дверима я почув і всі це почули та відзначили категоричне «ні» будь-яким натякам на втому від війни. І не менш категоричне «так» продовженню та збільшенню підтримки України», – наголосив міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, під час Ради Україна-НАТО Столтенберг оголосив перспективи членства України в Альянсі.

Нещодавно колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (у 2009-14 рр.) висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. За його словами, це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.