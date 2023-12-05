У Латвії суд оштрафував власника автомийки за дискримінацію українки

На початку повномасштабної війни власник автомийки в центрі Ризи заборонив обслуговувати українців

28 листопада Ризький міський суд ухвалив, що власник автомийки мусить виплатити 1 тис. євро компенсації моральної шкоди громадянці України, чий автомобіль він заборонив обслуговувати. Про це повідомляє Латвійський центр прав людини.

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Повідомляється, що громадянка України у пошуках притулку від повномасштабної війни приїхала до Латвії на власному автомобілі у березні 2022 року. «Бажаючи помити машину після довгої дороги, яка зайняла в неї загалом п'ять днів, позивачка приїхала з дочкою на автомийку в центрі Риги. Спочатку працівники попросили клієнтку почекати, але пізніше, помітивши, що її машина має український реєстраційний номер, вони відмовилися надати послугу, заявивши, що власник автомийки заборонив обслуговувати українців», – йдеться у повідомленні Центру.

Жінка залишила автомийку, проте пізніше повернулася, аби уточнити, чи правильно вона зрозуміла, що її не обслуговують лише тому, що вона з України. Також вона хотіла почути вибачення. Натомість українка отримала повторну відмову мити її машину. Крім того, від одного з працівників пролунала фраза: «Поміняйте номери, тоді помиємо». Жінка зробила аудіозапис цієї розмови.

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Обурена дискримінаційним ставленням, громадянка України викликала поліцію. Правоохоронці провели відомчу перевірку та отримали письмові пояснення від працівників автомийки, які підтвердили, що діяли відповідно до вказівки керівництва. Постраждала також звернулася до Латвійського центру прав людини, який надає юридичну допомогу у випадках дискримінації.

Суд визнав, що власник автомийки допустив пряме порушення заборони дискримінації, яка прописана в конституції Латвії та законі про захист прав споживачів. У зв’язку з цим він мусить виплатити позивачці компенсацію за моральну шкоду у розмірі 1 тис. євро. При цьому суд узяв до уваги той факт, що відповідач не висловив співчуття з приводу ситуації, в якій опинилася позивачка, і не вибачився.