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Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
Росія не цінує людський ресурс
фото з відкритих джерел

Своїх мобілізованих росіяни називають «одноразовими»

Росіяни ж женуть мобілізованих на убій, намагаючись здобути перевагу за рахунок масовості. Про це журналістам розповів командир 93-ї бригади «Холодний Яр» Руслан Шевчук.

Його бригада на початку повномасштабного вторгнення РФ воювала на Харківщині та Сумщині, а зараз тримає оборону на Донеччині.

За словами Шевчука, в останній місяць росіяни змінили свою тактику: якщо раніше наступала просто піхота, то тепер противник намагається застосовувати бронетехніку.

«І, мабуть, закінчився мобресурс в Луганській і Донецькій області. Дуже багато в’язнів в їхніх рядах з’явилося. Якщо раніше ПВК наступала в районі Бахмута, то тепер в районі Соледара теж там основна частка – це колишні в’язні», – каже Шевчук.

За його словами, навіть за таких умов ворог намагається задавити українців масою.

«На Сумщині і Харківщині противник все ж таки жалів свій особовий склад. Там більше застосування бронетехніки було. Тобто, такі якісь тактичні дії, як пише статут, проводили. Тут же основна форма застосування – це те, що вони не жаліють свій особовий склад. Вони їх так і називають: одноразові. Привезли, показали напрямок наступу. Все, сходив в наступ, загинув. Все, після обіду – наступний. Тупа, лінійна тактика просто випаленої землі. Просто тупо в лоб до останнього солдата», – розповідає комбриг.

ЗСУ ж намагаються максимально берегти своїх військових.

«Самий головний посил будь-якої війни, де ми воюємо – це максимальне збереження особового складу», – каже Шевчук.

Нагадаємо, триває 246-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: росія війна мобілізація Україна

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