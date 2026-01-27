Удар по поїзду на Харківщині, скасування застави для Дубінського. Головне за 27 січня

Дайджест новин 27 січня 2026 року

Сьогодні, російська терористична армія атакувала пасажирський поїзд на Харківщині. Суд скасував заставу для Дубінського. Зокрема, екснардеп Олександр Супруненко отримав підозру.

«Главком» склав добірку головних подій 27 січня:

РФ вдарила по пасажирському поїзду на Харківщині

На Харківщині російські БпЛА вдарили по пасажирському поїзду. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

У поїзді перебувало понад 155 пасажирів фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської територіальної громади Ізюмського району російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове». Два влучання зафіксовано біля поїзда, ще одне – у вагон. Сталась пожежа.

Суд скасував заставу для Дубінського

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу генпрокурора та скасував рішення суду першої інстанції про можливість внесення застави для підозрюваного у держзраді народного депутата. Мова про нардепа Олександра Дубінського.

Правоохоронці затримали у Києві білоруську агентку КДБ

У межах спільної тривалої та комплексної спецоперації ГУР та СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито шпигунку з білоруського КДБ. За даними слідства, вона намагалась інфільтруватись до одного з підрозділів української воєнної розвідки. Затриманою є білоруська журналістка Інна Кардаш.

Ворожу агентку затримали в Києві фото: ГУР

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Одесі

В Одесі в зруйнованому внаслідок ворожої атаки чотириповерховому житловому будинку під час розбору завалів рятувальники виявили тіла людей. Відомо, що три людини загинули та 25 постраждали. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершені.

Окупанти атакували житловий будинок в Одесі фото: ДСНС Одещини

Екснардеп Олександр Супруненко отримав підозру

Офіс Генерального прокурора спільно з Солом’янською окружною прокуратурою Києва повідомили про підозру 55-річному народному депутату України VI та VIII скликань. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, мова йде про Олександра Супруненка, який також раніше був депутатом Київради.