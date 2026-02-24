Окупанти вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині
Роботу обʼєкту зупинено
Упродовж усієї доби 24 лютого ворог атакує виробничі об’єкти «Нафтогазу» дронами. Зафіксовано пошкодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
«Атака триває. Роботу обʼєкту зупинено. Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
З початку року це вже 26-та атака на об’єкти компанії.
Нагадаємо, російська терористична армія атакувала 20 лютого нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. За даними компанії, є руйнування, на об’єкті була пожежа.
Як повідомлялося, російські загарбники 9 лютого атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів було пошкодження та руйнування обладнання, постраждалих немає.
Також у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.
До слова, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.
