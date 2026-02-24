Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині
Зафіксовано пошкодження
фото: Нафтогаз

Роботу обʼєкту зупинено

Упродовж усієї доби 24 лютого ворог атакує виробничі об’єкти «Нафтогазу» дронами. Зафіксовано пошкодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Атака триває. Роботу обʼєкту зупинено. Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

З початку року це вже 26-та атака на об’єкти компанії.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала 20 лютого нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. За даними компанії, є руйнування, на об’єкті була пожежа.

Як повідомлялося, російські загарбники 9 лютого атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів було пошкодження та руйнування обладнання, постраждалих немає.

Також у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.

До слова, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.

