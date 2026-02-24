Головна Країна Події в Україні
Сили оборони атакували ракетами Atacms пункт управління армії РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони атакували ракетами Atacms пункт управління армії РФ
Уражено пункти управління, склади боєприпасів і МТЗ та ремонтну базу противника
фото: Генштаб (ілюстративне)

Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон»

У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати ключові об’єкти управління й логістичного забезпечення противника. Цього разу було застосовано, зокрема, і ракети Atacms. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон» (район н. п. Василівка Запорізької області). Разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н. п. Приазовське (Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.

Окрім того, у районі н. п. Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника.

23 лютого було уражено об’єкти управління противника на Донеччині: у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів; а у районі м. Покровськ – пункт управління БпЛА.

«Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються», – наголошує Генштаб.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси Atacms для точкового удару по військових об'єктах на території Росії.

