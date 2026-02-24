Головна Країна Події в Україні
Стефанчук повідомив, чи є термін для законопроєкту про підготовку до виборів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Стефанчук зробив заяву про вибори
фото: скриншот з відео

Руслан Стефанчук зазначив, що вартість можливих виборів визначатиме Центральна виборча комісія

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що термінів для законопроєкту про підготовку до виборів немає, а документ має відповідати стандартам демократії. Про це він зауважив на конференції YES, організованій фондом Віктора Пінчука, передає «Главком».

За словами Стефанчука, робоча група готує законопроєкт без жорстких дедлайнів.

«Вони повинні вийти з тим продуктом законодавчим, який буде підтриманий в залі, який буде відповідати всім стандартам демократії, всім стандартам, визнаними над нашими колегами, тому це пріоритет», – наголосив голова Ради.

Руслан Стефанчук зазначив, що вартість можливих виборів визначатиме Центральна виборча комісія, а питання фінансування, зокрема за підтримки міжнародних партнерів, стане предметом окремих переговорів.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні провести вибори та референдум неможливо. За умовами чинного законодавства, це можливо лише після скасування воєнного стану. Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Як повідомлялося, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний досі є єдиною людиною, яка може перемогти на наступних президентських виборах діючого президента Володимира Зеленського. Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв’ю «Главкому».

Теги: вибори Руслан Стефанчук

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
