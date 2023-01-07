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Надія Савченко розповіла про жахіття під Бахмутом та смерть друга

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Надія Савченко розповіла про жахіття під Бахмутом та смерть друга
Полеглий Іван Табірца до останнього боровся за вільну й незалежну Україну
колаж із відкритих джерел

«Такий бій, як під Бахмутом, кожен може витримати тільки раз в житті: вижити й уціліти – це неймовірна вдача»

Напередодні Різдва, 5 січня, на Бахмутському напрямку загинув захисник України Іван Табірца, який був другом активістки, військовослужбовиці й колишньої депутатки Надії Савченко. Ще один друг жінки на тому ж напрямку отримав важке поранення. Про це політична й громадська діячка повідомила у своєму Telegram-каналі.

Ворог відібрав життя відважного воїна. У Соледарі (Донеччина) від кульових поранень загинув командир взводу, сержант Іван Табірца. Молодик став на захист України ще у 2014 році, а з першого дня повномасштабного вторгнення Росії, разом зі старшим братом і батьком, пішов боронити Україну від загарбника. У героя залишився 2-місячний син.

Надія Савченко розповіла про жахіття під Бахмутом та смерть друга фото 1

Поле бою покинув і командир роти, старший лейтенант Андрій Буєвич. Під Красною Горою (Донеччина) від прильоту снаряду він отримав важке поранення голови. Хлопець також став на захист країни ще у 2014-му.

Надія Савченко розповіла про військових, які боронили Батьківщину. Таке Різдво війни, адже захисники полягають за Україну та ризикують здоров'ям.

Вони обоє із рідкісної, по міркам кожної війни, касти воїнів. Воїнів, а не військових чи військовослужбовців.

Воїни, не ниючи, свідомо йдуть на найнебезпечніші завдання, тому що не ставлять своє життя вище за життя інших людей, вони завжди готові на самопожертву.

Надія наголосила й на жахіттях, які наша армія переживає у Бахмуті й навколо. Цей напрямок у Донецькій області нині є найскладнішим по всій лінії фронту.

Такий бій, як під Бахмутом, кожен може витримати тільки раз в житті – якщо пощастить вийти з пораненням і це врятує життя. Вижити і уціліти – це неймовірна вдача. Таких рубежів, як Бахмут у нас за цю кляту багаторічну війну буде ще не один. Окопної війни більше не буде. Кожного з нас чекає свій «Бахмутський» рубіж...

Жінка додала й щодо важливості боротьби за вільну й незалежну Україну, за яку наші військові віддають своє життя.

Як далі жити після втрати рідних, найбільш гідних людей? Просто йти вперед і стріляти. Убивати ворогів не через помсту. Ти не влучиш саме в того, хто вбив твого друга. Убивати ворогів України для того, щоб захистити право майбутніх поколінь українців вижити. І жити на нашій Рідній Землі! Бо саме за це ідуть в бій справжні воїни. Саме за це гинуть найкращі.

Нагадаємо, Бахмут шість місяців у центрі запеклих боїв. Будинкам та інфраструктурі міста завдано значної шкоди – що залишилося від Бахмута після пів року боїв: супутникові знімки.

Відомо, що понад 60% Бахмута зруйновано під час боїв та російського наступу на місто.

Зауважимо, російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться. 

До слова, у боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу.

Крім того, у боях під Бахмутом загинули п’ятеро грузинських добровольців.

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Теги: Надія Савченко війна Бахмут

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