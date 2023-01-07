Надія Савченко розповіла про жахіття під Бахмутом та смерть друга

«Такий бій, як під Бахмутом, кожен може витримати тільки раз в житті: вижити й уціліти – це неймовірна вдача»

Напередодні Різдва, 5 січня, на Бахмутському напрямку загинув захисник України Іван Табірца, який був другом активістки, військовослужбовиці й колишньої депутатки Надії Савченко. Ще один друг жінки на тому ж напрямку отримав важке поранення. Про це політична й громадська діячка повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Ворог відібрав життя відважного воїна. У Соледарі (Донеччина) від кульових поранень загинув командир взводу, сержант Іван Табірца. Молодик став на захист України ще у 2014 році, а з першого дня повномасштабного вторгнення Росії, разом зі старшим братом і батьком, пішов боронити Україну від загарбника. У героя залишився 2-місячний син.

Поле бою покинув і командир роти, старший лейтенант Андрій Буєвич. Під Красною Горою (Донеччина) від прильоту снаряду він отримав важке поранення голови. Хлопець також став на захист країни ще у 2014-му.

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Надія Савченко розповіла про військових, які боронили Батьківщину. Таке Різдво війни, адже захисники полягають за Україну та ризикують здоров'ям.

Вони обоє із рідкісної, по міркам кожної війни, касти воїнів. Воїнів, а не військових чи військовослужбовців. Воїни, не ниючи, свідомо йдуть на найнебезпечніші завдання, тому що не ставлять своє життя вище за життя інших людей, вони завжди готові на самопожертву.

Надія наголосила й на жахіттях, які наша армія переживає у Бахмуті й навколо. Цей напрямок у Донецькій області нині є найскладнішим по всій лінії фронту.

Такий бій, як під Бахмутом, кожен може витримати тільки раз в житті – якщо пощастить вийти з пораненням і це врятує життя. Вижити і уціліти – це неймовірна вдача. Таких рубежів, як Бахмут у нас за цю кляту багаторічну війну буде ще не один. Окопної війни більше не буде. Кожного з нас чекає свій «Бахмутський» рубіж...

Жінка додала й щодо важливості боротьби за вільну й незалежну Україну, за яку наші військові віддають своє життя.

Як далі жити після втрати рідних, найбільш гідних людей? Просто йти вперед і стріляти. Убивати ворогів не через помсту. Ти не влучиш саме в того, хто вбив твого друга. Убивати ворогів України для того, щоб захистити право майбутніх поколінь українців вижити. І жити на нашій Рідній Землі! Бо саме за це ідуть в бій справжні воїни. Саме за це гинуть найкращі.

Нагадаємо, Бахмут шість місяців у центрі запеклих боїв. Будинкам та інфраструктурі міста завдано значної шкоди – що залишилося від Бахмута після пів року боїв: супутникові знімки.

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Відомо, що понад 60% Бахмута зруйновано під час боїв та російського наступу на місто.

Зауважимо, російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться.

До слова, у боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу.

Крім того, у боях під Бахмутом загинули п’ятеро грузинських добровольців.