Члени КРАІЛ, яких затримали, рятували Pin-Up від анулювання ліцензії: нові деталі справи

Підозрюваний посадовець Євген Яхній вдався до фінта: викликав «швидку», щоб зірвати розгляд важливого питання

Слідство підозрює голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого і члена комісії Євгена Яхнія у сприянні діяльності Pin-Up в Україні. Правоохоронці вважають, що голова регулятора системно ігнорував повідомлення щодо російського зв’язку цього азартного оператора. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «КРАІЛ game over, або Як «швидка» рятувала Pin-Up».

Більше того у 2023 році очільник регулятора чотири рази одноосібно зняв із розгляду питання про анулювання ліцензії ТОВ «Укр гейм технолоджі».

Виконувачка обов’язків голови КРАІЛ Анни Сдобнова, яка повідомила: у лютому 2023 року вона та заступник керівника апарату КРАІЛ Геннадій Новіков написали Рудому доповідну записку, де говорилося про листи правоохоронних органів щодо подання ліцензіатами (у тому переліку було ТОВ «Укр гейм технолоджі») недостовірних відомостей. Ініціатори звернення запропонували: якщо дані силовиків підтвердяться, винести на розгляд питання про анулювання ліцензій.

Протягом серпня-вересня 2023 року членкиня КРАІЛ Олена Водолажко чотири рази пропонувала розглянути питання про анулювання ліцензії ТОВ «Укр гейм технолоджі». Однак Іван Рудий усе блокував.

За даними слідства, свою роль у порятунку Pin-Up відіграв і член КРАІЛ Євген Яхній. 15 січня 2025 року його затримало ДБР за підозрою у пособництві державі-агресору. Наразі він перебуває у СІЗО.

«1 серпня 2023 року, розуміючи відсутність підстав для неголосування за позбавлення ліцензії ТОВ «Укр гейм технолоджі» Євген Яхній з відома Івана Рудого при підготовці до засідання КРАІЛ здійснив о 12 год. 47 хв. виклик екстреної медичної допомоги з приводу «невизначена проблема, людина у невідомому стані, підозра на невідкладний стан». За результатом чого засідання КРАІЛ було перенесено, а злочинний механізм, діючий на вебресурсі pin-up.ua продовжив функціонувати», – сказано в ухвалі суду.

Тут варто нагадати реакцію голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Він поіронізував над витівкою Яхнія: «Хочу привітати з одужанням одного найбільш хворобливого члена КРАІЛ».

Окрім Рудого та Яхнія, суд відправив за ґрати номінального власника ТОВ «Укр гейм технолоджі» Ігоря Зотька. Також Печерський суд заочно арештував верхівку гемблінгу, який має зв’язки з РФ: Дмитра Пуніна, Івана Баннікова, Олексадра Матяшова, Марину Ільїну та Володимира Ільїна. Трьох росіян Пуніна, Баннікова, Матяшова внесено до бази розшуку МВС України.

6 лютого до бази МВС додалися й інші співучасники – дружина Пуніна Марина Ільїна та її батько Володимир.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожиї на наркотичнв.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.