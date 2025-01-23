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Продаж майна Медведчука. Сьогодні очікується історичне рішення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Продаж майна Медведчука. Сьогодні очікується історичне рішення
АРМА: «Рішення дійсно стане історичним. Створення небезпечних прецедентів – це подарунок для Медведчука одразу використовувати такі рішення в Європейських судах»
фото з відкритих джерел

Рішення суду стосується подальшої долі 92-метрової яхти Медведчука та інших його активів

Сьогодні, 23 січня, очікується рішення Апеляційної палати ВАКС щодо розблокування реалізації активів одіозного політика Віктора Медведчука. Про це повідомляє Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

«Рішення дійсно стане історичним. Створення небезпечних прецедентів – це подарунок для Медведчука одразу використовувати такі рішення в Європейських судах. І це може заблокувати мільярдні надходження до бюджету, це точно не в інтересах України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення стосується також подальшої долі 92-метрової яхти Медведчука та інших його активів, які АРМА вже розшукало, і «які можуть працювати проти ворога».

Нагадаємо, один із коштовних активів одіозного політика Віктора Медведчука, за яким полює Україна, це – 92-метрова яхта Royal Romance. Вона належить до найбільших яхт у світі. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?».

У липні 2024 року з’явилася інформація, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти Медведчука і передачу її в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

У коментарі «Главкому» очільниця Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума повідомила, що з вересня 2024 року внесено вісім запитів до Офісу генпрокурора про початок легалізації вказаного рішення судом Хорватії. Як тільки-но АРМА отримає легалізоване рішення іноземним судом, одразу буде оголошено конкурс з відбору організатора торгів (світових аукціонних будинків).

Також посадовиця наголосила на вартості судна. У 2015 році яхта Royal Romance коштувала €200 млн. Разом із тим Олена Дума запевнила: до продажу яхти Медведчука організатор торгів буде зобовʼязаний здійснити незалежну оцінку активу.

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Теги: політика прокурор подарунок Віктор Медведчук АРМА

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