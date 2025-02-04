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Встановлено особу військового РФ, який стріляв у жителя Бучі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Встановлено особу військового РФ, який стріляв у жителя Бучі
Підозрюваний вдруге притягується до кримінальної відповідальності за дії, пов'язані з умисним убивством цивільних осіб
фото: Національна поліція України

Військовослужбовцю з РФ повідомлено про підозру у закінченому замаху на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством 

Ідентифіковано військовослужбовця російської армії, який намагався застрелити мешканця Бучі на Київщині у березні 2022 року. Про це повідомив Офіс генпрокурора та Нацполіція.

Відзначається, що підозрюваний – командир взводу третьої парашутно-десантної роти першої батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ.

За даними слідства, у березні 2022 року командир взводу разом з іншими військовослужбовцями з РФ патрулювали вулиці Бучі та помітили місцевого жителя, який йшов у свій будинок. Без жодного попередження вони відкрили вогонь з автоматів. Чоловік встиг забігти на територію найближчого двору та втік до будинку.

Підозрюваний пішов за потерпілим, знайшов його схованку і вистрілив з автомата. Командир взводу підійшов до чоловіка, який лежав на підлозі без ознак життя, штовхнув його ногами і зробив висновок, що той помер.

Однак чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості і залишився живим.

Військовослужбовцю з РФ повідомлено про підозру у закінченому замаху на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438).

При цьому підозрюваний вдруге притягується до кримінальної відповідальності за дії, пов'язані з умисним убивством цивільних осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозри чотирьом російським генералам і полковнику, які організували повітряний удар гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня 2024 року. Слідчі СБУ встановили, що наказ щодо здійснення авіаудару віддав командувач угруповання «Північ» збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін. Організував підготовку плану повітряної атаки начальник штабу цього ж угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук. 

Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів, під час якого командир армії РФ віддає наказ про страту українського військового. Як повідомили в ГУР, розвідка перехопила розмову окупантів, під час якого командир підрозділу зі складу 60 окремої мотострілкової бригади 5 армії ЗС РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Теги: прокурор будинок чоловік поранення росія Україна

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