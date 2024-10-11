2 млрд грн на ЗСУ: АРМА закупить військові облігації за арештовані кошти онлайн-казино

Згідно із законом АРМА може купувати військові облігації в обсягах, погоджених КМУ

Голова АРМА Олена Дума підписала наказ про придбання зазначеного обсягу військових облігацій. Далі це рішення має погодити Кабінет міністрів України

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) закупить військові облігації на 2 млрд грн за арештовані кошти компаній, що надавали послуг з онлайн-казино. Про це повідомляє АРМА.

«АРМА закупить військові облігації на 2 мільярди гривень. Ці кошти знаходилися на рахунках компаній, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом», – йдеться у повідомленні.

Згідно із законом АРМА може купувати військові облігації в обсягах, погоджених КМУ, але не більше ніж 80% коштів на депозитних рахунках агентства, тому можливий обсяг придбання військових облігацій наразі складає 2 млрд грн.

Голова АРМА Олена Дума підписала наказ про придбання зазначеного обсягу військових облігацій. Далі це рішення має погодити Кабінет міністрів України, пояснили в АРМА.

В агенстві також зазначили, що загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми – понад 10 млрд грн.

Нагадаємо, у липні Агентство з розшуку та управління активами провело першу закупівлю військових облігацій за арештовану валюту.

АРМА інвестує у купівлю військових облігацій $31 млн та 6,5 млн євро заарештованих коштів, які розміщені на її рахунках. Прибутковість облігацій – до 4% річних, що забезпечить дохід до $1,6 млн, який буде направлений до державного бюджету.

У травні президент Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт №10397, який дозволяє АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту.